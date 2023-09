Rimini. Le città visibili XI edizione – Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi

Ultimo appuntamento per Le città visibili a Rimini, rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione, in collaborazione con il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Domenica 1 ottobre alle ore 10 alle Officine Grandi Riparazioni-OGR di Rimini (Via delle Officine/angolo via Tripoli) sarà allestito Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi di Riccardo Tabilio, regia di Michele Di Giacomo, in scena insieme a Tamara Balducci, Lorenzo Carpinelli e agli allievi delle classi 4L e 5S dell’Istituto Gobetti di Morciano, con il sostegno di CGIL Rimini.

Parlare di lavoro nel 2023 significa percorrere una sterminata prateria fatta di frammentazione contrattuale, di ritmi inauditi, di compulsione e di dipendenza. Significa imbattersi in subdole forme di persuasione (e auto-persuasione) volte ad aumentare la produttività, la frenesia, le ore dedicate da ciascuno al lavoro: a farci dimenticare che si lavora per vivere e non si vive per lavorare.

Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi prova a raccontare gli ultimi cent’anni di lavoro in Italia, e lo fa nella forma di una maratona teatrale che è anche una prova attoriale: in Work Express tre performer “stacanovisti” interpretano tutti i personaggi e si fanno narratori, per accompagnare il pubblico in una storia avvincente fatta di scoperte, scioperi, lotte, conquiste e batoste. Di treni presi e di treni persi. Scandisce lo spettacolo il fischio del vapore, tributo alle Officine Grandi Riparazioni, dove per cent’anni sono stati riparati i treni, luogo in cui debutta lo spettacolo.

Ingresso libero con prenotazione al sito www.lecittavisibili.com

È richiesto l’arrivo alla location dell’evento alle ore 9.00 e non oltre le ore 9.30

Maggiori informazioni: prenotazione@lecittavisibili.com

