Rimini. Le fotografie di Marco Pesaresi conquistano il pubblico: 9.250 visitatori per la mostra nelle due sedi espositive di Rimini e Savignano sul Rubicone

Il Sindaco di Rimini: “A 30 anni dalla scomparsa di Fellini, nel nome di Marco Pesaresi ci apprestiamo ad aggiungere un nuovo capitolo al grande racconto per immagini con una nuova mostra che espone le 30 foto inedite scattate durante il saluto della città al regista”

Si è da pochi giorni conclusa la doppia mostra “Rimini Revisited. Oltre il mare”, un viaggio straordinario attraverso le opere di Marco Pesaresi che hanno regalato un’esperienza unica e indimenticabile e ricca di sorprese ai visitatori che si sono recati nelle due sedi espositive e complementari di Rimini e Savignano sul Rubicone, rispettivamente a Castel Sismondo e Palazzo Martuzzi.

L’esposizione delle fotografie di Marco Pesaresi dedicate alla sua terra d’origine a vent’anni di distanza dal progetto originale della mostra “Rimini” che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, ha ottenuto un grande successo di pubblico: sono 7.050 i visitatori che dal 24 giugno al 24 settembre sono entrati nell’Ala di Isotta a Castel Sismondo e 2200 i visitatori che da quando la mostra è stata inaugurata fino ai giorni del SI FEST (nei tre week-end di settembre) hanno visitato l’esposizione savignanese. Una visita coinvolgente che nella maggior parte dei casi ha portato il pubblico a volerne conservare anche un ricordo fisico, se si pensa che le 500 copie del catalogo sono praticamente esaurite.

«È stato un viaggio straordinario attraverso le opere di Marco Pesaresi, che ci hanno regalato un’esperienza unica e indimenticabile, ricca di sorprese incredibili che sono accadute in seguito alle esposizioni di Rimini e Savignano. Ogni fotografia ci ha fatto ricordare, riflettere, emozionare e sognare.

Anche se questa mostra è giunta ora al termine, sappiamo che l’arte di Marco continuerà a ispirarci e a unirci. Ognuno di noi porterà con sé un pezzo di questa esperienza, arricchendo il proprio mondo con nuove prospettive e riflessioni», commentano i curatori della mostra Jana Liskova e Mario Beltrambini.

“La cultura unisce e questo progetto ne è, ancora una volta, esempio. – Afferma il sindaco Filippo Giovannini – Non è usuale che due amministrazioni progettino insieme un evento che solo così, insieme, trova il suo massimo compimento. Marco l’ha reso possibile. Grazie a Jamil e a Rimini: Savignano è pronta per una nuova collaborazione, e per continuare il viaggio con le fotografie di Marco.”

“Questa mostra e questa connessione tra due territori nel nome di un grande artista come Marco Pesaresi – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – esemplifica ciò che per noi è il percorso comune che abbiamo come Romagna per Capitale cultura 2026 che oggi ci apprestiamo a festeggiare. Nel nome di Marco Pesaresi aggiungeremo presto un nuovo capitolo al grande racconto per immagini che ha costruito intorno alla sua città. “Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi” sarà la mostra che dal 21 ottobre, a 30 anni dalla scomparsa di Fellini, comporrà, al Palazzo del Fulgor nel Fellini Museum, il racconto del saluto della città al regista nelle 30 foto inedite scattate da Marco Pesaresi”.

Comune di Rimini