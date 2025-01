Rimini. Le imprese firmano il Patto di Responsabilità Sociale per diventare Costruttori della Città Solare

Rimini, 30 Gennaio 2025- Il 4 febbraio 2025, il Centro Congressi SGR di Rimini sarà il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: la firma del Patto di Responsabilità Sociale nell’ambito del Programma Rimini Comunità Solare 2035. Promossa da Solar Info Community srl SB e CNA Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini, alla presenza del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del Vice-Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla.

Questa iniziativa nasce da un lungo percorso di ricerca e innovazione sviluppato dal Dipartimento di Chimica Industriale e dal Tecnopolo di Rimini, che hanno dato vita al progetto Comunità Solare, oggi riconosciuto tra i 30 progetti più rilevanti nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2020-2024 dell’Università di Bologna.

Un progetto radicato nella ricerca e nella comunità, che prende le mosse da un’esperienza decennale e che ha visto la nascita della prima piattaforma nazionale per la condivisione dell’energia rinnovabile. Attraverso la collaborazione tra l’amministrazione pubblica, cittadini e imprese, il programma mira a trasformare Rimini in un modello di città solare, promuovendo l’autoconsumo collettivo e l’adozione di fonti rinnovabili.

Il progetto mira a: Promuovere la Sostenibilità Energetica, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio; Coinvolgere la Comunità, con una rete di cittadini e imprese impegnati nella transizione energetica, promuovendo la consapevolezza ambientale e la partecipazione attiva; Ridurre i Costi Energetici, favorendo l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile prodotta localmente e a Educare le Giovani Generazioni, con programmi educativi nelle scuole per sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’energia sostenibile e di comportamenti virtuosi.

“Rimini Comunità Solare 2035” rappresenta una sfida e un’opportunità per l’intera comunità, cioè un vero e proprio patto di responsabilità sociale per ridurre i costi energetici per cittadini e imprese, valorizzare il rating ESG delle aziende locali e promuovere lo sviluppo di un’economia di prossimità basata sulla sostenibilità. La transizione energetica non è solo una necessità, ma un’opportunità straordinaria per costruire un futuro migliore per tutti noi.

Imprenditori determinati, che si riuniranno per sottoscrivere il loro impegno davanti al Sindaco di Rimini, entrando nella storia come i primi Costruttori della Città Solare. Un riconoscimento che non solo premia il coraggio e la lungimiranza, ma che rappresenta una prima assoluta in Italia. Mai prima d’ora è stato promosso un progetto che coniuga innovazione tecnologica, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale a questo livello.

Il programma Rimini Comunità Solare 2035 rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica, cittadini e imprese, che si impegnano con azioni concrete per costruire un futuro più sostenibile. Le aziende che sottoscrivono il patto portano in dote progetti tangibili – come impianti fotovoltaici, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e altre infrastrutture sostenibili – contribuendo non solo alla transizione energetica locale, ma anche a creare un modello replicabile su scala nazionale.

A promuovere l’iniziativa, circolerà in giro per la città sino a martedì un quadriciclo elettrico Citroën Ami, offerto dal mobility partner Marcar e consegnato stamattina dal titolare Matteo Ciavatta al team del progetto. Un mezzo speciale, brandizzato per l’occasione, per promuovere così l’iniziativa in programma in diversi luoghi celebri della città di Rimini.

Dettagli dell’evento:

Data: 4 febbraio 2024

Orario: 17:30

Luogo: Centro Congressi SGR di Rimini- Via G. Chiabrera 34/D-Rimini

Programma della serata:

Welcome Coffee: Un momento per incontrare e conoscere gli imprenditori protagonisti della rivoluzione energetica.

Conferenza di Presentazione: Racconto dei risultati raggiunti e visione delle sfide future del programma.

Firma del Patto di Responsabilità Sociale: Le imprese sigleranno il loro impegno formale davanti al Sindaco.

Consegna dell’attestato di Costruttore della Città Solare: Un riconoscimento ufficiale, dalle mani del Sindaco, che segna l’ingresso delle imprese nella storia della sostenibilità italiana.

Aperitivo di Celebrazione: Per brindare insieme a questo traguardo epocale.

