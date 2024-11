Rimini. L’economia circolare per gli alunni delle scuole a Ecomondo

CONFARTIGIANATO IMPRESE RIMINI A ECOMONDO COI RAGAZZI E I LORO PROGETTI DI RECUPERO, RIUSO E RIUTILIZZO DEGLI SCARTI DELLE IMPRESE PRODUTTRICI DI ABBIGLIAMENTO

Rimini, 8 novembre 2024 – Recupero, riuso e riutilizzo. Tre comportamenti virtuosi che sono alla base dell’economia circolare sono anche oggetto di una iniziativa di Confartigianato Imprese Rimini condotta insieme agli istituti scolastici riminesi.

Oggi a Ecomondo, nello spazio Textile District, s’è svolto un incontro nel corso del quale è stato preso ad esempio quanto accade nel mondo della produzione della moda, con le aziende produttrici che conservano la parte dei tessuti che entrano in azienda e che diventano scarti causati dal processo produttivo o dalla difettosità sul prodotto finito.

Confartigianato Imprese Rimini e l’azienda Piero Moretti, azienda del territorio che produce abbigliamento femminile al 100% made in Italy curando artigianalmente ogni capo e utilizzando materie prime di qualità per la migliore vestibilità, hanno evidenziato i valori dell’iniziativa ‘Spirito Artigiano – Imparo l’economia circolare per creare un futuro sostenibile’ proponendo un laboratorio artistico insieme alla formatrice Rita Bellentani. A fornire il materiale di confezionamento l’azienda Litoincisa87 che ha donato le scatole che sono state utilizzate per realizzare i lavori dei ragazzi.

L’esperienza in queste settimane ha già coinvolto 150 alunni della scuola secondaria di Bellaria con la dirigente scolastica Paola Fabbri e di Ospedaletto con la dirigente scolastica Barbara Cappellini nella realizzazione di manufatti artistici basati sul riuso di scarti di tessuto.

L’incontro ha presentato l’installazione artistica realizzata dagli alunni, il processo di lavoro, i risultati didattici conseguiti e il coinvolgimento della scuola nel ‘viaggio’ che la fibra tessile compie all’interno dell’azienda Piero Moretti, per diventare una collezione di moda che volutamente ed eticamente si discosta dal fast fashion, continuando la tradizione italiana.

Durante l’incontro è proiettato il cortometraggio “Il sogno sui Raee” con il quale l’istituto comprensivo Ospedaletto ha vinto il concorso “Materia Viva, a scuola di RAEE” nell’ambito del Giffoni Film Festival 2024.

Insieme agli alunni, sono intervenuti: Gianluca Capriotti (segretario Confartigianato Imprese Rimini), Primula Lucarelli (coordinatrice Spirito Artigiano – Gruppo Imprenditori per la scuola di Confartigianato Imprese Rimini), Barbara Cappellini (Dirigente Istituto Comprensivo “Ospedaletto”), Andrea Moretti (Responsabile produzione e marketing azienda “Piero Moretti” e Vicepresidente Confartigianato Imprese Rimini), Giuseppe Foti (Dirigente USR Emilia-Romagna Ufficio VII Rimini).