Rimini. L’edicola e gli eventi del giorno

Oggi in edicola, 27 settembre 2023

Capitale della cultura, tra Galli e piazza Malatesta l’evento pubblico

L’iniziativa cade in occasione della presentazione al ministero del dossier per la candidatura. “C’è ancora tanto lavoro da fare. Il dossier è un punto di partenza e non di arrivo”, spiega il coordinatore Paolo Verri. “Ci piacerebbe organizzare un grande evento sui cambiamenti climatici mille giorni dopo l’alluvione, nel 2026”, rivela Verri. La scelta definitiva è attesa a marzo 2024. “Se la candidatura sarà confermata, L’Aquila è favorita… ma Rimini non parte battuta e farà leva sui suoi programmi. Partecipiamo per vincere” (ilCarlino).

Nuove aperture in centro storico

In via Cattaneo, sotto palazzo Fabbri, all’angolo con piazza Ferrari riapre il supermercato. Non più Crai ma questa volta Coop, sarà operativo dalle 9,30 di questa mattina. La struttura, 291 metri quadri, è stata sistemata con novecentomila euro di investimento in tre mesi (Corriere).

Sprazzi d’estate

Sono 450 gli alberghi ancora aperti a Rimini: non solo annuali, ma anche stagionali che ne approfittano del meteo clemente previsto fino a fine mese. “In questi giorni teniamo aperti a Rimini gli hotel Vienna , Amsterdam, Maria grazia, Britannia , Stella D’Italia e Marina Beach. Buone le previsioni anche per il mese di ottobre, a partire dal Ttg per il quale stiamo avendo parecchie richieste”, conferma Mimmo Cimino (ilCarlino).

Alberghi, degrado e riqualificazione

“I dubbi riguardano la sostenibilità economica per i proprietari nel riportare in vita strutture con una destinazione d’uso temporanea, destinata a sparire nel giro di 10 anni”. E’ il commento al Carlino di Mauro Santinato, fondatore di Teamwork sulla variante del comune di Rimini che prevede il recupero degli alberghi chiusi da due anni per affrontare il problema della penuria di case in affitto. “Se metti le mani a una struttura chiusa, per prima cosa ti chiedono tutti gli adeguamenti a tutte le normative. Cosa ovviamente che implica costi importanti”, ricorda Santinato. Da tenere presenti anche i tempi lunghi della burocrazia e la necessità per gli alberghi chiusi di riottenere la licenza (ilCarlino).

Affitti: come invogliare i proprietari

Il comune di Rimini ha un piano, da proporre ad Acer, presentato in occasione di un convegno organizzato dal Partito democratico. “Nello specifico: riduzione dell’Imu, contributi per interventi manutentivi, garanzie e spese legali e di gestione del contratto, fino a un massimo di 12mila euro per la sua intera durata. Incentivi necessari ad abbattere la soglia percepita del rischio di affittare. Gli affittuari, a seconda delle diverse fasce di Isee, pagheranno canoni ridotti rispetto al canone concordato, tramite l’utilizzo delle risorse stanziate a tal fine dalla Regione” (ilCarlino, Corriere).

Riccione, 12 pini da abbattere su viale Ceccarini

Le analisi di Geat sulle prove di trazione effettuate a febbraio sugli alberi hanno rilevato la pericolosità di 12 esemplari, che saranno quindi abbattuti presto: con il maltempo prevedibile in autunno, infatti, le loro condizioni potrebbero solo peggiorare. Sia per l’inclinazione della chioma sia per le malattie contratte e l’incapacità delle radici di sostenerle, le piante in questione risultano a rischio (ilCarlino).

La manutenzione dei fiumi in Valconca

Piogge d’autunno, i comuni corrono ai ripari contro eventuali nuove esondazioni. Conca, Ventena e Tavollo sono sorvegliati speciali. Sia Cattolica sia San Giovanni in Marignano sono all’opera per salvaguardarsi. “Inizieranno a breve le manutenzioni dei torrenti. Prima il Ventena, poi il Tavollo”, confermano da Cattolica. “Nel territorio marignanese l’attività ha riguardato solo quelle situazioni dove gli alberi, in caso di piene, potevano dar fastidio alle abitazioni”, spiega il comune che è intervenuto anche per rimuovere il materiale vegetale finito contro il ponte di via Gambadoro sul torrente Tavollo (Corriere).

L’ospedale di Novafeltria

Lunedì scorso al teatro sociale si è svolto l’incontro pubblico con il direttore generale della Asl Romagna Tiziano Carradori. E’ emerso che la struttura non sarà trasformata in Cau, centro di assistenza d’urgenza. “Una buona notizia” per il sindaco Stefano Zanchini. Secondo il primo cittadino, però, resta da risolvere il problema della scarsità di ambulanze. “Abbiamo 2 ambulanze con autista e infermiere, un’auto medica con autista e medico, in un territorio che è quasi 3 volte quello riminese con una viabilità e orografia complesse. E poi l’indice di vecchiaia più alto dell’intera provincia” (Corriere).

San Marino, riforme istituzionali in vista

In vista l’istituzione di una commissione per lavorare alla riforma istituzionale. La richiesta è di Repubblica futura, che sul tema ha prima presentato poi ritirato (con la promessa di un dibattito più ampio) un emendamento per l’ammodernamento degli organi del potere legislativo ed esecutivo. Le richieste: maggiore coordinamento dell’azione del Congresso, materiali e tempi adeguati per i membri del consiglio per svolgere bene il proprio ruolo, la creazione di “un organismo indipendente per il controllo dell’andamento della finanza pubblica che riferisca direttamente al consiglio” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Piano casa, affitti più agevolati” | Settembre da favola

CorriereRomagna: Profughi, nuovi arrivi. “Si cercano altri alloggi” | Palazzo Carlini, restyling milionario

Oggi a Rimini

Alle 17 alla biblioteca Gambalunga lo spettacolo teatrale ‘Creattivati tu! Percorso semiserio per liberare il proprio genio’ (Alma Mater festival)

Alle 17 al lapidario del museo Tonini l’incontro ‘I bambini hanno solo un problema’ con la pedagogista Emily Mignanelli

Alle 20,45 al centro civico della scuola primaria Ferrari l’incontro ‘Cultura/culture: riflessioni e spunti per una scuola multiculturale’ con Fabio Pesaresi e Francesca D’Arco

Alle 17 al cinema Astoria i laboratori teatrali del Mulino di Amleto

Alle 18 al teatro Galli la cerimonia per la presentazione del dossier della candidatura a capitale italiana della cultura 2026

Dalle 18 a Casa Madiba spettacolo del Mago Pastrocchio e musica con Il Bastimento Aps

Dalle 19,30 in piazza Cavour e piazza Malatesta festa per la candidatura a capitale italiana della cultura 2026