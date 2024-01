Rimini. L’elenco degli encomi e degli elogi attribuiti al personale della Polizia Locale in occasione del patrono San Sebastiano

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, che quest’anno coincide con il 160° anniversario di Fondazione del Corpo (1864-2024), il sindaco del Comune di Rimini Jamil Sadegholvaad e il Comandante Andrea Rossi hanno consegnato gli encomi al personale della Polizia Locale che, nell’anno appena trascorso, si è particolarmente distinto per l’impegno profuso e i risultati raggiunti.

A ricevere l’encomio all’interno del Distaccamento di Viserba, per le spiccate qualità professionali e per la prontezza decisionale, il Sovrintendente Pierpaolo Campana e l’Agente Flavio Fornari che, dopo essere stati allertati per un bus turistico rimasto bloccato tra le sbarre di un passaggio a livello, sono riusciti ad attivare R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana) per interrompere la circolazione del treno in arrivo e a liberare l’autobus senza pregiudizio per i passeggeri e senza danni per l’infrastruttura ferroviaria.

Premiati anche due agenti del Distaccamento di Miramare, l’Agente Vincenzo Di Filippo e l’Agente Filippo Balducci che, liberi dal servizio, sono intervenuti a difesa di due carabinieri di pattuglia i quali, durante un controllo, erano stati accerchiati da un gruppo di giovani. Il loro intervento si concludeva con la fuga di parte degli aggressori e con l’arresto in flagranza di tre persone.

Tributo di lode anche per la Squadra di Polizia Giudiziaria formata dall’Ispettore capo Vincenzo Reale, dal Sovrintendente Pasqualina Miele, dall’Assistente capo Beatrice Mulazzani, dall’assistente Luca Corsini, dall’Agente scelto Massimo Carrino e dall’Agente Luigi Spetrini, impegnati quotidianamente nel contrasto del fenomeno dello spaccio. Dal mese di febbraio al mese di maggio 2023, hanno portato avanti un’articolata e complessa attività d’indagine che, dopo numerosi pedinamenti e controlli, si è conclusa con il sequestro di oltre 150,00 grammi di cocaina, già suddivisa in 138 dosi pronte allo spaccio, di 2.950,00 euro, verosimile provento dell’attività criminosa e con l’arresto di 8 cittadini.

Premiato infine anche l’Ufficio Infortunistica nella persona dell’Ispettore Federico Guidi, dell’Assistente Emiliano Celli e dell’Agente Solej Yasin Fragassi. Intervenuti per un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta unicamente una persona anziana in bicicletta. A seguito del decesso dell’anziano ciclista, iniziavano lunghe e articolate indagini per comprendere le cause dell’investimento. All’esito delle quali, riuscivano ad individuare il veicolo che si era dato alla fuga e il relativo conducente responsabile dell’investimento mortale, risultato peraltro anche privo della patente di guida.

“Con questa cerimonia vogliamo ringraziare di cuore tutte le donne e gli uomini della Polizia locale che ogni giorno, con dedizione, mettono a disposizione la loro professionalità per la sicurezza dei cittadini e degli ospiti della nostra città – è il commento del Sindaco del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad – Quest’anno, inoltre, ricorre il 160° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale, una lunga storia contraddistinta da spirito di sacrificio, competenza e sensibilità che ha accompagnato lo sviluppo e le trasformazioni della nostra società civile”.