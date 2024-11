Rimini. Linus porta al Teatro Galli il suo “Radio Linetti live in tour”

Una serata tra musica e parole, con ricordi e aneddoti che hanno segnato vita e carriera di uno degli speaker radiofonici più noti del panorama italiano.

Dopo 9 date sold out al Teatro Alcione di Milano nella primavera 2024, Linus – uno degli speaker tra i più noti e amati speaker del panorama radiofonico italiano – torna sul palcoscenico portando il suo “Radio Linetti Live in Tour” nei teatri italiani. Un one man show che da gennaio toccherà 11 città dello Stivale e che farà tappa anche al Teatro Galli di Rimini, il prossimo venerdì 21 febbraio (ore 21).

Un appuntamento in cui il direttore artistico ed editoriale di Radio Deejay, radio partner dell’evento, si racconta a cuore aperto per quasi due ore, tra musica, curiosità, spaccati di vita vera, ricordi personali e aneddoti sorprendenti.

Uno spettacolo per tutta la famiglia, dove divertirsi, riflettere ed emozionarsi, in un racconto intimo tra passato e presente scandito dalle canzoni che hanno accompagnato la vita di uno dei protagonisti della cultura contemporanea, conduttore del programma radiofonico più ascoltato del nostro Paese, “Deejay chiama Italia”.

«La storia di Radio Linetti è un sasso gettato nello stagno della musica, i cerchi si allargano come i solchi di un vinile – dichiara Linus – Un disco suonato una sera in diretta su Instagram, poi un piccolo programma radiofonico casalingo durante il lockdown, con quel nome che diventa sinonimo di bella musica. Dopo il debutto teatrale a Milano la scorsa primavera, ora lo spettacolo diventa un vero e proprio show itinerante, ma senza perdere la sua caratteristica principale, il contatto diretto con le persone in un’atmosfera intima, con uno staging minimale: un leggio, un microfono e un muro di vinili, quelli che hanno segnato la mia vita. Il racconto musicale è infatti imprescindibile, perché la musica è sempre stata la mia passione e ha scandito tutti i passaggi della mia vita, dal mio esordio in radio nella primavera del 1976».

Le prevendite sono già disponibili su Ticketone al link: http://ticketone.it/artist/radio-linetti-live

