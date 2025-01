Rimini. Lions Club: Le Mille Note Blu, giovedì 9 gennaio 2025 – Teatro Galli

Con gli Auguri per il migliore 2025 possibile i Lions Club della Provincia di Rimini vi invitano a partecipare a questo Concerto che si terrà giovedì 9 gennaio 2025 al teatro Amintore Galli in Piazza Cavour.

Per assistere a questo bellissimo spettacolo musicale, dedicato al famoso compositore riminese Carlo Alberto Rossi ed ai suoi indimenticabili successi internazionali, basterà versare un contributo minimo di 20,00€ per ogni posto a teatro.

La raccolta consentirà la realizzazione del Service internazionale Lions verso La Créche – Casa delle Figlie Della Carità San Vincenzo De Paoli di Betlemme (Palestina) che accoglie ed assiste circa 50 bambini di età fino 6 anni nella quale si registra il 40% in più della capacità accettabile degli ambienti. la struttura che da 140 anni è un punto di riferimento in un territorio così martoriato da divisioni e conflitti religiosi atavici, necessita di un significativo ampliamento ed una ristrutturazione sia dal punto di vista ambientale sia per l’efficienza energetica.

L’iniziativa coinvolge la fondazione internazionale Lions LCIF per il 50% e la parte mancante al raggiungimento del budget di 234.000€ sarà raccolta con tante lodevoli iniziative come questo bellissimo concerto riminese.

Per la donazione e per la assegnazione del posto a teatro si prega di chiamare il 347 495 3130 oppure 335 746 5047.

Indipendentemente dalla partecipazione al Concerto è possibile sostenere il progetto in forma diretta versando l’importo desiderato a:

LIONS CLUB RIMINI MALATESTA (Club ideatore del progetto)

IBAN: IT 19 C 07090 24207 009010223300

C/O BANCA MALATESTIANA RIMINI con CAUSALE: “CON IL CUORE A BETLEMME”

Qualora si desideri contribuire maggiormente con una erogazione liberale, detraibile ai fini fiscali, suggeriamo di versare a:

FONDAZIONE LIONS DISTRETTO 108A

IBAN: IT 04 Z 06270 67591 CC0660285974

C/O CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Con CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE EFFETTUATA DA: NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE – progetto “CON IL CUORE A BETLEMME”

Grazie infinite per l’attenzione e la partecipazione.