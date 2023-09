Rimini. Lite fra due stranieri finisce nel sangue: 25enne accoltellato, fuggito il responsabile

Grave episodio di cronaca ieri, 19 settembre, verso le 23.00 in viale Regina Margherita, a Bellariva. Nel piazzale tra la chiesa e l’ufficio postale è scoppiata una lite tra due persone di nazionalità straniera, sfociata poi nel sangue.

Un senegalese 25enne è stato accoltellato ripetutamente da un afghano per una discussione su un debito, presumibilmente per droga. Il 25enne è rimasto ferito anche se non gravemente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, partiti con le indagini per trovare l’aggressore che ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo.