Rimini. Lite violenta a sfondo sentimentale: 44enne punta il fucile contro l’ex fidanzata e il suo nuovo compagno. Decisivo l’intervento dei carabinieri

Una violenta lite tra una donna e due uomini rischia di trasformarsi in tragedia. È accaduto in provincia di Rimini. La situazione è degenerata quando l’ex fidanzato della donna, un uomo di 44 anni, ha minacciato con un fucile da caccia, carico di due cartucce, l’ex fidanzata e il suo nuovo compagno, un palermitano di 37 anni .

Grazie alla prontezza della donna che ha chiamato i carabinieri, la situazione è stata sedata prima che la violenza potesse avere conseguenze gravi. Il 44enne è stato arrestato e accusato di maltrattamenti, mentre il nuovo compagno della donna è stato arrestato per aver fornito documenti contraffatti.

Entrambi sono stati portati in tribunale, dove il nuovo compagno è stato rilasciato in attesa del processo, mentre il 44enne è stato trasferito in carcere. La donna ha dichiarato di aver subito maltrattamenti e minacce durante la loro relazione, compreso il furto del suo passaporto.