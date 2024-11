Rimini. L’oreficeria “Benvenuti”, dal 1946, nominata Bottega Storica

Il Comune di Rimini celebra un importante traguardo con l’iscrizione della 100ª Bottega Storica nel prestigioso Albo ideato a Rimini in seguito all’approvazione della legge sulla “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche”.

Si tratta di “Benvenuti”, l’oreficeria situata nella centralissima via Garibaldi al civico 12, che dal 1946 è un simbolo di tradizione, eccellenza e continuità familiare, arricchendo il patrimonio culturale e commerciale della città.

Fu Ermanno Benvenuti, padre e nonno degli attuali gestori, a fondare l’attività al termine della Seconda Guerra Mondiale. Nato come un piccolo laboratorio orafo, il negozio si è trasformato nel corso degli anni in una realtà affermata, tramandata con passione di generazione in generazione. Le radici della bottega affondano però negli anni ’30, quando il giovane e intraprendente Ermanno si trasferì a Torino da Sarsina, sua città natale, per lavorare come operaio presso la fabbrica Lancia. Lì incontrò Luigina, nipote di un rinomato orologiaio della Casa Savoia, che lo introdusse al mondo dell’arte orafa. Affascinato dal mestiere, Ermanno decise di intraprendere questa strada e, trasferitosi a Rimini nel dopoguerra, aprì la sua bottega in via Garibaldi 12, dove si trova ancora attualmente.

Con il passare degli anni, la bottega Benvenuti è stata arricchita dall’impegno della seconda e terza generazione della famiglia. Nel 1972, il figlio Roberto entrò nell’attività, contribuendo con la moglie Daniela, all’espansione dell’azienda, anche con un secondo punto vendita nella zona mare, tenuto aperto in estate per diversi anni. Oggi, nella guida della bottega, c’è anche la figlia Elisa, gemmologa esperta che ha portato un ulteriore tocco di modernità e professionalità. Grazie alla sua visione, il negozio continua a distinguersi per la scelta di gioielli unici, prodotti da piccole ditte artigianali italiane.

Ieri mattina l’Assessore alle attività economiche Juri Magrini, accompagnato da Gianni Indino, presidente di Confcommercio, hanno fatto visita all’attività per la consegna ufficiale della targa e per complimentarsi dell’avvenuta iscrizione nel prestigioso Albo comunale.

“Con il titolo di 100ª Bottega Storica, si premia un modello di continuità e dedizione – dichiara l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – questo riconoscimento premia non solo la longevità dell’attività Benvenuti, ma anche il suo ruolo nel valorizzare l’identità della nostra città. Un esempio di come l’impegno familiare e la passione per un mestiere possano generare non solo valore economico, ma anche un’eredità culturale preziosa per la comunità. La 100ª iscrizione è un traguardo significativo di un percorso che l’Amministrazione ha iniziato nel 2009, testimoniando l’ancoraggio alla storia e al territorio delle nostre attività economiche e delle botteghe di vicinato, alle quali il Comune di Rimini riconosce un importante contributo per la preziosa attività svolta e per l’attenzione alle tradizioni e alla cultura del luogo.”

“Mi complimento con la famiglia Benvenuti per questo importante riconoscimento che premia il lavoro di tre generazioni – dichiara il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino –. Siamo felici di aver accompagnato i nostri associati nel percorso per ottenere questa iscrizione all’Albo. Ora anche l’oreficeria Benvenuti entra nel nostro progetto multimediale che ha come obiettivo la valorizzazione delle attività commerciali storiche, di cui è ormai chiara la centralità come leva per alzare la qualità della città e anche il suo appeal in chiave turistica”.

“Ringraziamo di cuore il Comune di Rimini per l’iscrizione all’Albo e Confcommercio per averci condotto a ottenerla – dichiara Elisa, figlia del titolare Roberto Benvenuti -. Abbiamo fortemente voluto questo riconoscimento per la nostra attività anche per ricordare il lavoro dei nonni e di mia mamma Daniela Casadei, che ha lavorato qui per tanti anni con impegno e sacrificio. Non sono tempi facili per il commercio di vicinato, ma momenti come questo ci danno la forza per continuare a impegnarci con passione cercando di valorizzare l’attività e il nostro bellissimo centro storico”.

Per iscriversi all’Albo delle Botteghe Storiche è necessario soddisfare tre condizioni: lo svolgimento da almeno 50 anni continuativi della stessa attività nello stesso locale (o area pubblica) e con le stesse caratteristiche originarie; il radicamento nel tempo dell’attività, evidenziato da un “collegamento funzionale e strutturale degli arredi con l’attività svolta”; e le caratteristiche esteriori proprie della “Bottega Storica”, come “elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale” oppure “elementi particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo”.

Comune di Rimini