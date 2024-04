Rimini. Lupi attaccano una cagnolina alle pendici del colle di Covignano: gravemente ferita ma è salva. I Carabinieri della Forestale allertati

Una donna si è ritrovata di fronte a una coppia di lupi mentre faceva una passeggiata con la sua cagnolina Maya sulle pendici del colle di Covignano. È accaduto giovedì pomeriggio, intorno alle 16, lungo una strada che porta alla Galvanina. La cagnolina, un meticcio di 6 anni, si era allontanata per esplorare un boschetto nelle vicinanze quando ad un certo punto la padrona si è insospettita per il lontano guaito e ha deciso di seguirla. Ha scoperto così che i lupi l’avevano attaccata. La donna ha reagito gridando per spaventarli e riuscendo a farli allontanare.

Maya è stata prontamente soccorsa e portata dal veterinario. Nonostante la gravità delle ferite, la cagnolina è riuscita a sopravvivere e ora potrà recuperare a casa una lunga convalescenza. Il marito della donna ha segnalato ai Carabinieri del nucleo Forestale la crescente presenza di lupi nella zona.