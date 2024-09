Rimini. Lutto nel podismo riminese per la scomparsa di Ciro Menghi

Il mondo del podismo amatoriale di Rimini si trova in un momento di grande tristezza a causa della prematura scomparsa di Ciro Menghi, atleta sessantenne noto per la sua passione e il suo spirito. La notizia della sua morte ha colpito profondamente colleghi e amici, che vedono in lui un esempio di dedizione e umanità.

Menghi, da poco andato in pensione, ha continuato a prendere parte attivamente a competizioni podistiche fino a maggio. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità sportiva e tra coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

Tra i messaggi di cordoglio ricevuti, spicca quello della Podistica Seven di Savignano, squadra con cui aveva condiviso molte esperienze. Nella nota si sottolinea il suo affetto per il gruppo e la disponibilità con cui supportava gli altri. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, 6 settembre, presso la chiesina Redemptor Hominis a Santarcangelo di Romagna, accogliendo amici, familiari e compagni di corsa per un ultimo saluto.