Rimini. Maltrattamenti e umiliazioni continue nei confronti della moglie: uomo condannato a un anno e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni

Una donna del Riminese è stata maltrattata e umiliata per anni dal marito violento. Dopo essere stata sul punto di denunciarlo più volte, decide finalmente di porre fine alla situazione quando le violenze diventano quotidiane. Il marito viene condannato a un anno e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni subiti dalla moglie. La donna ha testimoniato in aula le reiterate aggressioni subite, mentre l’imputato ha negato tutto e ha portato a testimoniare la madre e il fratello, che hanno dichiarato di non avere mai visto comportamenti violenti. Tuttavia, il giudice ha ritenuto credibile il racconto della donna, che è riuscita a ottenere il collocamento della figlia presso la sua abitazione.