Un 39enne di una famiglia stimata di Rimini è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti verso l’ex fidanzata. Il padre della ragazza ha denunciato le percosse e le umiliazioni subite. Le indagini hanno rivelato aggressioni fisiche e psicologiche legate all’abuso di alcol e droghe. Il 39enne è stato anche accusato di aver picchiato una ex convivente incinta per convincerla ad abortire. Ha negato le accuse durante l’interrogatorio di garanzia. Il processo inizierà il 10 luglio.