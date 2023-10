Rimini. Manutenzione e cura delle aree verdi: entra nella fase conclusiva il quarto e ultimo intervento di sfalcio erboso del 2023

E’ iniziata da qualche settimana la quarta e ultima fase di sfalcio dell’erba prevista per l’anno in corso. Un tipo di intervento, finalizzato alla manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi della città, che si ripete per 4 volte in maniera identica in tutto il territorio comunale, ma in differenti stagioni dell’anno. Entro la fine del mese la conclusione di tutti gli interventi attualmente in corso.

Si tratta di un tipo di pianificazione che parte solitamente in primavera, cioè quando il manto erboso cresce più velocemente e si rendono necessari più interventi ravvicinati. In questo periodo dell’anno e in quello successivo dell’estate, si concentrano infatti le prime tre fasi di sfalcio dell’erba che vengono ripetute ciclicamente tra i mesi di aprile, maggio e giugno. A ottobre poi, in funzione della situazione climatica e della piovosità, si conclude questa pianificazione con l’ultimo programma di sfalci previsto per l’anno. Una fase che attualmente si sta compiendo in queste settimane e che si concluderà con la fine del mese di ottobre.

Le aree interessate per questo tipo di manutenzioni sono sempre le stesse: tutti i parchi pubblici della città, le zone verdi adiacenti alle piazze e a tutte le aree pubbliche, le aiuole ai margini della viabilità cittadina, le rotatorie, gli spazi verdi situati all’interno dei luoghi di culto, ecc..

Una serie di interventi, che ogni anno viene seguito da Anthea e che riguarda circa due milioni di metri quadrati di aree verdi, a cui si aggiungono gli spazi verdi di 72 edifici scolastici. Spazi quelli delle scuole che, come ogni anno, vengono conclusi sempre entro la prima settimana di settembre, cioè prima dell’inizio della attività. A queste zone poi si aggiungono tutte le aree verdi dei cimiteri, nei quali ogni anno si provvede allo sfascio dell’erba per 7 volte consecutive. L’ultima si è conclusa, proprio in questa fase di ottobre, in preparazione della giornata di commemorazione dei defunti.

L’intervento in corso in queste settimane in particolare ha già visto la conclusione delle operazioni di sfalcio in diverse zone come i parchi: “Giovanni Paolo II”, “Poderi della Ghirlandetta”, “Fabbri”, “Alcide Cervi”, oppure anche in diversi quartieri PEEP, a cominciare da quelli a monte della statale 16, come Via Orsoleto, San Vito e Santa Giustina. Molte zone già concluse hanno riguardato anche le aiuole adiacenti la viabilità, come la via della Repubblica, Euterpe, Panzini e tutte le aree cimiteriali. Questa settimana la manutenzione del verde è iniziata nel “Parco XXV aprile” (Marecchia). Manutenzioni che entro la fine del mese si concluderanno definitivamente per tutta la pianificazione.

Finita questa quarta e ultima fase, legata alla manutenzione del manto erboso, si procederà poi – a partire dal mese di novembre – con la stagione delle potature che si concluderà non oltre il mese di marzo 2024. Interventi sugli alberi e sulle piante posizionate nelle aree pubbliche che, come prevede anche il regolamento comunale, vengono fatti nei mesi autunnali e invernali.

Comune di Rimini