Rimini Marathon, Scm Group in pista con 450 partecipanti

Il gruppo riminese ha confermato anche quest’anno il suo sostegno all’iniziativa coinvolgendo centinaia di collaboratori con le rispettive famiglie.

Rimini, 15 aprile 2024 – Anche quest’anno Scm Group è scesa in pista alla Rimini Marathon con centinaia di collaboratori insieme ai loro famigliari, per un numero complessivo di circa 450 partecipanti. Il gruppo industriale riminese ha confermato il suo sostegno all’iniziativa che ancora una volta si è rivelata una festa per tutti, senza barriere, per atleti e appassionati dello sport, del benessere e dello stare insieme. Molte le registrazioni all’Half Marathon e alla Ten Miles e soprattutto alla Family Run e alla Kids Run alle quali non sono mancati numerosi bambini e ragazzi, figli o nipoti dei dipendenti del gruppo.

“La partnership con la Rimini Marathon vuole coinvolgere la maggior parte dei nostri collaboratori e rispettivi famigliari in attività sportive e ricreative sul territorio”, afferma il Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Scm Group, Alessandro Capucci. “Una collaborazione apprezzata da gran parte del team aziendale, che abbiamo rinnovato anche quest’anno e che conferma l’attenzione del gruppo verso iniziative che promuovono socialità, team building e favoriscono il benessere psico-fisico dei nostri colleghi”.

Un’occasione per stare insieme – grandi e piccini, atleti e “semplici” appassionati – ma ancora una volta con un unico obiettivo: ritrovarsi dalle diverse sedi del gruppo per condividere un’esperienza comune di scambio e socializzazione.