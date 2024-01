Rimini. Maxi rotatoria tra SS16 e SS72 riaprirà in occasione del Sigep

Durante l’evento Sigep, in programma dal 20 gennaio presso la Fiera, verrà aperta al traffico la nuova maxi rotatoria, con un diametro di 100 metri, all’intersezione tra SS16 e SS72 (Consolare di San Marino). Sebbene la configurazione definitiva della viabilità non sia ancora stata stabilita, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare la circolazione stradale e alleggerire il traffico nel quadrante di via della Fiera, che negli ultimi mesi è diventato l’unico sbocco verso la Statale a causa dei lavori in corso. Ci vorrà ancora del tempo prima che l’intervento sia completato, a causa dell’importante mole di lavoro necessaria. Inoltre, verrà realizzato un sottopasso per consentire ai veicoli provenienti dalla corsia superiore di via Euterpe di passare sotto la nuova rotatoria e raggiungere via della Repubblica. Nonostante non sia la soluzione definitiva, si prevede che questa operazione rappresenterà un sollievo per il traffico stradale, soprattutto durante le ore di punta.