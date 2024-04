Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 aprile, si è verificato un tamponamento a catena sulla SS9 a Rimini coinvolgendo sei veicoli, tra cui tre furgoni e tre auto, provenienti tutti da Rimini e diretti verso Santarcangelo. Il maxi incidente ha causato feriti lievi, ma le cause dello scontro sono ancora da determinare e gli accertamenti sono in corso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute un’ambulanza del 118 e la polizia stradale per gestire la situazione.