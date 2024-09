Rimini. Medico sammarinese trovata con cocaina durante un’operazione antidroga. Segnalata alla Prefettura

Un controllo di routine della Polizia Locale di Rimini ha portato alla segnalazione di una dottoressa sammarinese trovata in possesso di cocaina. La donna è stata fermata dagli agenti del nucleo antidroga della Polizia Locale di Rimini mentre si trovava alla guida di un camper in una zona nota per il traffico di sostanze stupefacenti.

Dopo le 20 del 18 settembre scorso gli agenti hanno notato la dottoressa mentre parcheggiava il camper nei pressi di un’auto sospetta, una Fiat Panda bianca. Dopo un rapido scambio tra la conducente del camper e l’uomo a bordo della Panda, gli agenti hanno deciso di intervenire per un controllo. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati quattro involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 2,28 grammi.

La dottoressa ha ammesso agli agenti di aver acquistato la droga da un uomo straniero per uso personale, in cambio di 200 euro ed è stata quindi segnalata alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, come previsto dall’articolo 75 del DPR 309/90.

Il coinvolgimento di un medico in un caso di droga solleverà preoccupazioni non solo per la questione personale, ma anche per l’immagine della categoria professionale.

La dottoressa, ora segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti, dovrà affrontare le procedure legali previste, con conseguenze che potrebbero ripercuotersi anche sulla sua carriera medica.