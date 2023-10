Rimini. Memorial Galletti, NTS Riviera Basket ritorna con un nulla di fatto

Giornata decisamente dimenticabile quella di domenica al Memorial Galletti del Palasavena di San lazzaro (BO) al quale NTS Riviera Basket ha partecipato con la formazione completa come quantità, ma solo virtuale come preparazione nonché una combinazione singolare: due dei tre nuovi compagni hanno incontrato la squadra solo domenica mattina e si è visto.

Gara senza storia la prima sfida con i Bradipi, finita 19-60, che hanno inserito bene i nuovi innesti nonché nostri EX e non hanno avuto alcun problema ad aver ragione di una NTS Riviera Basket col freno tirato che ha faticato le proverbiali sette camicie per trovarsi e più ancora per trovare la via del canestro, molto ampie le rotazioni per mettere in ritmo tutti, ma il canestro avversario è rimasto ben chiuso.

Nella seconda semifinale Icaro Sport Disabili Brescia ha avuto la meglio sul Cus Padova 36-21, così nel pomeriggio i nostri ragazzi hanno affrontato la finale 3°-4° posto nella quale il Cus Padova. Decisamente meglio i nostri ragazzi nella seconda uscita che hanno provato a partire forte ma è durata poco, i veneti ne avevano di più ed hanno scavato il divario di sicurezza già a fine primo quarto che hanno incrementato agevolmente concedendo a Rimini la sola consolazione di vincere l’ultimo quarto.

Nella finale 1° posto Pol. I Bradipi Circolo Dozza Bologna ha superato meritatamente Icaro Sport Disabili Brescia: 53-42 aggiudicandosi il torneo.

Conclusione: con tutte le attenuanti del caso sono ricomparsi i fantasmi del passato: abbiamo preso canestro senza riuscire a restituirlo prontamente e sappiamo bene come va a finire. Non eravamo più abituati ma la lezione è servita. La notizia buona è che il campionato è lontano, quella meno buona è che il girone che ci aspetta ha molte (troppe?) pretendenti al playoff e non ci si potranno permettere passi falsi.

La formula è una sola: coesione + affiatamento + canestri = vittoria e dal Memorial Galletti è tutto.

Pol. I Bradipi Circolo Dozza Bologna – NTS Riviera Basket Rimini: 60-19 – Semifinale

Pol. I Bradipi Circolo Dozza Bologna: Giustino K. 23, Ahmethodzic 8, Mordenti 12, Forcione 6, Pellegrini 4, Ventura 1, Molaro 2, Marrone 2, Baratta 2, Gardini. All. Vecchietti.

Riviera Basket Rimini: Obino, Loperfido 5, Acquarelli 4, Del Citerna, Di Francesco, Raik, Di Pietro, Pozzato, Martinini 4, Storoni 2, Rossi, Ladson, Venzon 4. All. Loperfido.

Arbitri: Toschi e Di Napoli.

Parziali: 14-2; 13-7; 19-6; 14-4.

Cus Padova – NTS Riviera Basket Rimini: 60-40 finale 3°/4° posto.

Cus Padova: Coltri 2, Villi 6, Castellani 2, Besoli 6, Brotto 22, Garavello 22, Gomiero. All. Castellucci.

Riviera Basket Rimini: Del Citerna, Loperfido 13, Acquarelli 2, Di Francesco 13, Raik, Di Pietro, Pozzato, Martinini, Storoni 4, Rossi, Ladson 2, Obino 6. All. Loperfido.

Arbitri: Ferrarini e Guerrini.

Parziali: 22-10; 12-8; 15-9; 11-13.

Nts Riviera Basket Rimini