Rimini. Mense scolastiche: abbattimento rette per chi frequenta scuole di infanzia e primarie pubbliche, grazie ad un investimento di 94 mila euro

Circa 3.900 pasti medi giornalieri vengono consumati nelle mense delle scuole di infanzia comunali e statali a Rimini (0-6 anni). Unendo anche le scuole primarie statali, il numero di iscritti al servizio di mensa scolastica raggiunge i 5.413, di cui 4.223 beneficiano di riduzioni tariffarie.

Grazie a un contributo regionale aggiuntivo per supportare il servizio di mensa biologica, il Comune di Rimini sarà in grado di investire ulteriori 94.000 euro per ridurre le tariffe della mensa per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie statali. Le riduzioni saranno concesse agli utenti residenti a Rimini titolari di retta agevolata e con un’attestazione ISEE inferiore a 35.000 euro. L’entità della riduzione varierà da un minimo di 6,29 euro – per chi consuma solo un pasto a settimana – a un massimo di 31,45 euro – per coloro che utilizzano la mensa per tutta la settimana.