Rimini. Mercato coperto, dal 1° gennaio l’Amministrazione comunale subentrata alla gestione diretta della struttura

Dal 1° gennaio l’Amministrazione comunale ha preso in carico la gestione diretta del mercato coperto di Rimini, subentrando al Consorzio degli Operatori. Il passaggio si è reso necessario per via dei vincoli imposti dalla Legge in materia, che non ha reso possibile procedere al rinnovo automatico della concessione al Consorzio per un ulteriore periodo. Per questa fase di coordinamento diretto, che prevede la gestione operativa e amministrativa della struttura, l’Amministrazione comunale si è attivata con le sue figure dirigenziali attraverso l’apporto dei diversi uffici competenti: settore attività economiche per la parte del rapporto con gli operatori e le gestione giornaliera del mercato nei vari aspetti (con il supporto di una società specializzata che affiancherà l’Amministrazione), il settore lavori pubblici che ha affidato ad Anthea la gestione tecnica e la manutenzione dell’edificio, l’ufficio economato per la pulizia, i servizi di custodia e le questioni assicurative.

La gestione diretta da parte dell’Amministrazione durerà per un anno e nelle more dell’espletamento della procedura di conferenza dei servizi decisoria tuttora aperta per la progettazione e realizzazione del “Nuovo Mercato Coperto”, chiamata ad esprimersi sulla proposta di finanza di progetto presentata dall’RTI proponente.

“In merito a questa procedura, pochi giorni fa l’Amministrazione ha inviato una comunicazione formale e urgente al raggruppamento di imprese per sollecitare la presentazione della documentazione integrativa richiesta da alcuni tra gli enti e i soggetti che siedono al tavolo della conferenza dei servizi – sottolinea l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini – Documenti necessari per far sì che si possa arrivare a rilasciare tutte le autorizzazioni indispensabili per arrivare all’approvazione del progetto definitivo. Siamo in una fase molto delicata e complessa del procedimento, legata ad aspetti tecnici che vanno affrontati con l’attenzione e l’approfondimento che meritano, ma è chiaro che è ora di stringere i tempi per ragionare sul futuro. Nel frattempo l’Amministrazione subentra alla gestione diretta del mercato, facendosi carico di un impegno importante per complessità e carico di lavoro, ma che permetterà di garantire continuità e qualità al lavoro dei tanti operatori del mercato e un servizio molto apprezzato da tutta la cittadinanza”.

Comune di Rimini