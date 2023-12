Rimini. Messa in sicurezza della frana di via Marignano e consolidamento della scarpata stradale

Il procedimento di approvazione del progetto relativo alla messa in sicurezza della frana di via Marignano e consolidamento della scarpata stradale è stato avviato. Questo progetto è finanziato con l’Ordinanza n. 13/2023 del 31/10/2023 dal Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, che stabilisce il modo in cui svolgere interventi di messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi alluvionali avvenuti a maggio 2023.

L’obiettivo di questo intervento è rendere sicuro un tratto di via Marignano nel Comune di Rimini, mediante la realizzazione di opere di consolidamento strutturale della sezione stradale colpita da una frana. Il progetto prevede la costruzione di un sistema di paratie di pali in cemento armato per garantire la sicurezza della strada. Inoltre, si procederà alla modifica e messa in sicurezza dell’innesto stradale tra la Strada Vicinale del Tario e via Marignano.

Il procedimento in corso prevede:

– L’approvazione del progetto tecnico ed economico e l’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera in conformità alla normativa vigente.

– La determinazione della posizione dell’opera pubblica.

– La modifica dello strumento urbanistico (variante RUE).

– L’apposizione di un vincolo espropriativo.

– La dichiarazione di pubblica utilità.

– La dichiarazione dell’urgenza e dell’indifferibilità dell’opera.

Il progetto e la variante urbanistica sono disponibili presso gli uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini. L’avviso di deposito è anche pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Rimini.

Il progetto può essere consultato sul sito web del Comune di Rimini in sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”.