Rimini. Messa in sicurezza e riqualificazione della SS72 San Marino. Il sindaco Jamil Sadegholvaad scrive alla Regione per richiedere un incontro con Anas e tutti i soggetti coinvolti nel progetto

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha inviato una lettera alla Regione Emilia Romagna per chiedere formalmente all’Ente di farmi promotore di un incontro congiunto tra Comune di Rimini, ANAS, Repubblica di San Marino e Comune di Coriano, i soggetti interessati dal progetto di messa in sicurezza e fluidificazione della Statale 72.

La richiesta di incontro, condivisa preliminarmente sia con il Comune di Coriano sia con la Repubblica di San Marino, è stata avanzata a seguito dell’avvio lo scorso 31 ottobre del procedimento da parte di Anas – ente a capo del progetto – per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio relativo alle aree interessate da un intervento ritenuto di grande rilevanza per fluidificare una tra le principali arterie stradali del territorio e mettere in sicurezza le zone abitate toccate dal tracciato. Obiettivo del confronto auspicato dall’Amministrazione è innanzitutto di capire quale è lo stato di avanzamento del progetto in previsione della prossima apertura della conferenza dei Servizi, sede nella quale sarà possibile approfondire le recenti osservazioni trasmesse ad Anas dal Comune di Rimini e che non hanno ancora trovato riscontro.

Le proposte migliorative presentate dall’Amministrazione nel 2023 riguardano in particolare la proposta di opere integrative utili a garantire una maggiore permeabilità della SS72 per ciclisti e pedoni e in generale una migliore integrazione dell’intervento nel contesto.

Comune di Rimini