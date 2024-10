Rimini. Messa in sicurezza e riqualificazione della SS72 San Marino: mercoledì 9 ottobre incontro pubblico

E’ stato organizzato per mercoledì 9 ottobre alle ore 20.45 alla sala della parrocchia della Resurrezione in zona Grotta Rossa l’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione per illustrare il progetto preliminare di Anas riguardante gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della Superstrada SS72 San Marino.

Il progetto, in capo ad Anas, è stato oggetto nei mesi scorsi di ulteriori approfondimenti da parte dei progettisti a seguito della serie di osservazioni preliminari presentate dagli enti locali, tra cui l’amministrazione comunale di Rimini.

Le informazioni sullo stato attuale della progettazione portata avanti da Anas e sulle osservazioni avanzate dal Comune di Rimini saranno dettagliate nel corso dell’assemblea di mercoledì 9 ottobre, che vedrà la partecipazione degli assessori alla mobilità e ai lavori pubblici Roberta Frisoni e Mattia Morolli, oltre ai dirigenti e tecnici dell’Amministrazione che stanno seguendo il procedimento. L’avanzamento del progetto della SS72 sarà affrontato prossima settimana anche in sede istituzionale attraverso una seduta conoscitiva della III commissione consigliare.

Comune di Rimini