Rimini. Migliorare il collegamento tra la zona mare e la via Diredaua a Torre Pedrera

Al via il procedimento unico per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in variante urbanistica

E’ iniziato, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna, il percorso per l’approvazione del progetto volto a fluidificare la mobilità nell’area di Torre Pedrera, migliorando l’accessibilità tra la zona monte e la zona mare attraverso il collegamento di via Porto Bardia e via Diredaua, così da consentire un’allacciatura tra il lato mare e la via Diredaua viceversa.

L’intervento di collegamento tra la Via Porto Bardia e la via Diredaua va a completare il tracciato di viale Porto Bardia – oggi arteria a fondo cieco – che, a sua volta, necessita di un’operazione di sfondamento della stessa su via Diredaua. Uno sfondamento che ha lo scopo di migliorare la viabilità della frazione costiera di Torre Pedrera e per il quale l’amministrazione comunale ha previsto un investimento complessivo di 260 mila euro.

L’avvio di procedimento unico per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in variante urbanistica, consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico dell’opera e determinerà l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione dell’opera, la localizzazione dell’opera pubblica, la variante alla strumentazione urbanistica, l’apposizione di vincolo espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità.

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune (Realizzazione di un intervento di collegamento tra la Via Porto Bardia e la via Diredaua previo sfondamento della stessa via Porto Bardia a Torre Pedrera | Comune di Rimini), sia presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini (via Rosaspina n. 21, II piano) fino all’8 gennaio 2024. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni.

Tutte le informazioni e gli elaborati sono consultabili anche nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, alla pagina:

https://www.comune.rimini.it/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/strumenti-urbanistici-generali-e-varianti-procedimenti-unici/procedimenti-unici

