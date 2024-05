Rimini. Minaccia di sfregiare con l’acido la sua ex: commercialista 57enne a processo

Un commercialista di 57 anni è stato accusato di minacciare pesantemente la sua ex compagna, incluso il rischio di sfregi con l’acido, nonché avvenute molestie e atti persecutori. Dopo un’indagine condotta dai carabinieri, il sostituto procuratore di Rimini ha chiesto il giudizio immediato per l’uomo. Il commercialista, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex, ha avuto le indagini per stalking avviate dopo la denuncia della donna. Il giudizio immediato è fissato per il prossimo 8 luglio davanti al tribunale di Rimini.