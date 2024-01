Rimini. Minaccia il proprietario di un esercizio commerciale: arrestato dalla Polizia di Stato

Nella decorsa nottata, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero di 23 anni per il reato di minacce gravi e aggravate.

Nello specifico, alle ore 2.30 circa una Volante veniva inviata in L. go Martiri d’Ungheria ove una cittadina in transito segnalava una lite animata tra più persone nei pressi del Kebab ivi ubicato. Immediatamente giunti sul posto, gli agenti rintracciavano un soggetto in evidente stato di alterazione, il quale, armato di un bottiglia di vetro che impugnava dalla parte del collo, davanti agli Agenti minacciava ripetutamente di morte il gestore dell’attività commerciale.

In considerazione dei fatti accaduti, si procedeva all’arresto del soggetto in attesa del Giudizio Direttissimo che si terrà nella mattinata di domani.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.