Rimini. Minacciata e perseguitata: donna denuncia il suo ex compagno 59enne

Una donna di Rimini, perseguitata e minacciata di morte dal suo ex compagno, denunciato un uomo di 59 anni originario delle Marche. Convinto che il figlio nato dalla loro relazione fosse frutto di un rapporto con un altro uomo, l’ex compagno ha iniziato a perseguitare la donna e il suo attuale compagno, costringendo la giudice Raffaella Ceccarelli a emettere un divieto di avvicinamento di almeno 600 metri e di comunicazione.

Le indagini, sotto la direzione del pubblico ministero Davide Ercolani, hanno rivelato che il giovane figlio della coppia è stato spesso usato dall’uomo come strumento di ricatto contro la madre. Da cinque anni, la donna, il bambino e il nuovo compagno vivono sotto una costante minaccia. Il 59enne, che era già stato processato per maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie, ha mostrato comportamenti violenti anche durante la gravidanza della donna, continuando a tormentarla con messaggi e chiamate ossessive.