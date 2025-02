Rimini. Minorenne investito a Villa Verucchio: trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena

Questa mattina, un ragazzo di 14 anni è stato coinvolto in un incidente stradale a Villa Verucchio mentre attraversava le strisce pedonali in via Costa. L’impatto è avvenuto con un’auto guidata da un uomo di 60 anni. Nonostante l’incidente, il giovane non ha riportato gravi ferite inizialmente e il conducente si è offerto di accompagnarlo al pronto soccorso di Rimini.

Durante il tragitto, il ragazzo ha iniziato a lamentare forti dolori e ha contattato il padre, il quale ha prontamente allertato i servizi di emergenza. Un’ambulanza è intervenuta a Vergiano e, per precauzione, un’eliambulanza è stata chiamata per il trasporto del giovane al pronto soccorso “Bufalini” di Cesena, dove è arrivato con condizioni considerate di media gravità.

Le forze dell’ordine, tra cui la Polizia locale e i Carabinieri, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e coordinare l’atterraggio dell’elicottero.