Rimini. MIT.EQ. A marzo in Fiera l’evento dedicato al mondo della nautica

Italian Exhibition Group lancia MIT.EQ “Marine Innovation Technology Equipment Expo”un nuovo appuntamento nel solco delle sue fiere Green&Technology. Si svolgerà dal 5 al 7 marzo 2025 in contemporanea a KEY – The Energy Transition Expo.

MIT.EQ ospiterà aziende di vari settori dell’industria nautica: fornitura e subfornitura nella costruzione di imbarcazioni; forniture per interni, arredi, impianti e materiali; forniture per porti e marine; equipaggiamenti di sicurezza e salvataggio; macchinari, propulsione, impianti e accessori; abbigliamento tecnico e accessori; elettronica marina.

E avrà a latere un programma tecnico-scientifico , incentrato principalmente sul tema dell’innovazione sostenibile nell’industria nautica. I momenti di confronto si alterneranno ai momenti commerciali e allo scambio di esperienze sulle migliori soluzioni adottate dall’industria navale e dallo yachting industry nel suo complesso.

Come spiega Marco Cecchini Business Development Manager Italy & UE di IEG: “ MIT.EQ sarà un evento fieristico di respiro internazionale dedicato ai professionisti dell’industria marittima, che nasce da una precisa esigenza del mercato: avere un focus sullo sviluppo e l’innovazione sostenibile del settore. L’industria nautica è un settore strategico per l’Italia e crediamo che ci sia spazio per un nuovo evento verticale dedicato all’intera filiera. MIT.EQ non sarà solo una fiera commerciale B2B, ma anche una speaking-platform per elevare il dibattito sull’innovazione sostenibile del comparto, mettendo in luce l’impegno crescente delle aziende verso innovazioni eco-tecnologiche all’avanguardia e sostenibili”.