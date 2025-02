Rimini. Mobilità sostenibile da ‘ultimo miglio’, i report sulla mobilità elettrica in sharing confermano il servizio molto apprezzato da cittadini e turisti

Seguendo il trend positivo dello scorso anno, continua a mostrare i suoi vantaggi la mobilità elettrica in sharing, che nel Comune di Rimini registra numeri importanti anche nel 2024. Un servizio di noleggio di mezzi in condivisione ‘free floating’ (a flusso libero) che, dall’inizio del 2023, è in gestione con affidamento triennale a due operatori – Lime Technology e Bit Mobility – che mettono a disposizione una flotta di mille monopattini e 890 bici (il doppio di quelle presenti fino al 2022).

Dai report forniti dagli uffici risulta in continua crescita il progetto, nato nel 2020 (e solo in fase sperimentale nel 2019), per favorire la mobilità sostenibile da ‘ultimo miglio’. Un modo di muoversi sostenibile che oggi si consolida come opportunità sempre più sfruttata dai visitatori e anche dai residenti.

I noleggi nel 2024 sono stati complessivamente 868.026 (erano 795 mila nel 2023), attivati da oltre 168.475 persone, per una distanza complessiva di quasi 1 milione e 745 mila km (precisamente 1.744.958 km). Erano circa 1 milione e mezzo i Km percorsi nel 2023.

Numeri che la dicono lunga anche sui valori legati alle mancate emissioni di CO?, che nel 2024 corrispondono esattamente a quasi 770 mila kg (769.697 kg) di CO? in meno nell’atmosfera (erano 385 mila quelli risparmiati nel 2023).

Di questi numeri, la parte più rilevante è certamente quella dei monopattini, se si considera che le bici elettriche sono state noleggiate 868.026 volte, a fronte di oltre 431 mila km percorsi e per quasi 215 mila kg di CO? risparmiati.

Considerato il numero complessivo di monopattini e bici disponibili nel 2024, la durata media di un viaggio si conferma di circa 10 minuti, dato che è in linea con il report del 2023.

Un dato che orientativamente si sviluppa su una distanza che, in particolare per gli spostamenti in monopattino, è in media tra 1,7 e 2,5 chilometri, in linea con l’utilizzo da ‘ultimo miglio’ per cui è pensato questo tipo di servizio. Anche il naturale picco dei noleggi conferma le abitudini di un territorio a prevalente vocazione turistica, ovvero nella stagione estiva e in particolare tra luglio e agosto.

Un’abitudine alla mobilità sostenibile, quindi, che si sta sempre più diffondendo fra cittadini e turisti, ma che occorre si consolidi con una maggiore attenzione dal punto di vista della sicurezza sulla strada. Facendo riferimento ai soli monopattini, il report sulle sanzioni e sugli incidenti, fornito dalla Polizia Locale, elenca alcuni comportamenti sulla strada non rispettosi delle norme e in alcuni casi pericolosi. Nel 2024 sono state 48 complessivamente le sanzioni contestate dalle divise comunali, a fronte delle 44 dell’anno precedente. Violazioni che in parte sono state contestate durante un sinistro stradale, il cui report, riferito ai soli monopattini, evidenzia con 47 incidenti nel 2024, a fronte dei 44 dell’anno precedente.

“I dati raccolti dimostrano in modo chiaro ed evidente quanto questo servizio sia apprezzato dagli utenti e, al tempo stesso, quale impatto positivo abbia sull’ambiente – sottolinea l’Amministrazione comunale – Il fatto che in soli dodici mesi siano stati emessi quasi 770 mila kg di CO2 in meno, testimonia l’importanza di incentivare modalità di spostamento alternative all’uso dell’auto privata. Scegliere la mobilità sostenibile, che comprende la micro mobilità elettrica, la ciclabilità, la pedonalità e il trasporto pubblico, significa contribuire attivamente alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità della vita urbana. Investire su questi modelli di trasporto aiuta a rendere le nostre città più vivibili, resilienti e a misura di cittadino. Tuttavia, è fondamentale che l’uso di questi mezzi avvenga nel rispetto delle norme del codice della strada, per garantire la sicurezza di tutti, dai pedoni ai ciclisti, fino agli automobilisti.”