Rimini. Modifiche alla circolazione in via Consorziale, al via la riqualificazione dei manufatti per il corretto deflusso delle acque

Partiranno dal 10 ottobre, alcuni lavori necessari a ripristinare il corretto deflusso delle acque e garantire la sicurezza idraulica del manufatto di attraversamento stradale esistente in via Consorziale (strada di collegamento tra via Santa Cristina e via Marignano). Un intervento che rientra tra quelli finanziati a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023 e comporta la chiusura al traffico veicolare.

Dopo le fasi iniziali di allestimento del cantiere e la posa della segnaletica di sicurezza, a partire dalle intersezioni con via Santa Cristina e via Marignano, la ditta incaricata procederà all’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento del deflusso idraulico. Interventi che, in particolare, si riferiscono alla posa di una nuova condotta interrata, alla pulizia dei detriti accumulati all’interno del manufatto sottostradale esistente e alla risagomatura dei tratti di monte e di valle del Fosso Barigello, con posa di pietrame e creazione di una soglia a monte.

I lavori comportano la chiusura totale del transito stradale su via Consorziale, a partire dal 10 ottobre, fino al giorno 19 ottobre, da cui sono esclusi i residenti e i frontisti.

Nelle settimane successive alla conclusione di questi lavori, la ditta incaricata si sposterà per eseguire interventi simili di sistemazione idraulica anche in via del Poggio e in via Buonanotte.

Questi lavori rientrano tra gli interventi finanziati con l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023, per una spesa complessiva di 100 mila euro.

Comune di Rimini