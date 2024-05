Rimini. Molestie e minacce verso la sua ex compagna. A processo noto commercialista riminese.

Un commercialista di 57 anni è stato accusato di molestie e minacce contro la sua ex compagna. Dopo la fine della loro relazione, la vita della donna è diventata un incubo a causa dei comportamenti intimidatori del suo ex compagno. Il procuratore ha richiesto un processo immediato, considerando la gravità delle accuse. L’uomo aveva già ricevuto un divieto di avvicinamento dalla ex, che lo aveva denunciato per il suo comportamento ossessivo e minaccioso. Secondo la donna, l’uomo l’ha minacciata di violenza fisica, inclusa la possibilità di sfregarle il viso con dell’acido. Sembrerebbe che la fine della relazione e problemi finanziari abbiano scatenato la sua aggressività. Le molestie sarebbero culminate nell’estate del 2023, quando la donna ha deciso di interrompere definitivamente la relazione. L’uomo avrebbe continuato a minacciarla e avrebbe anche interferito con la vita della figlia, tagliando i fondi per i suoi studi universitari. Il professionista dovrà affrontare il processo il 8 luglio davanti al Tribunale di Rimini.