Rimini. Molestie sessuali: condannato senegalese. Ragazza lo denuncia per averla toccata ripetutamente sull’autobus

Un uomo di sessant’anni di nazionalità senegalese è stato condannato a un anno di reclusione per molestie sessuali nei confronti di una giovane ragazza su un autobus a Rimini nel luglio del 2022. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Campana, era già stato arrestato lo scorso febbraio per un altro episodio simile. Sfruttando la folla sull’autobus, l’uomo ha molestato la ragazza toccandola ripetutamente sulle cosce, sui glutei e successivamente sul seno. La vittima ha subito denunciato l’accaduto alle autorità e l’uomo, residente a Rimini da vent’anni, è stato identificato. Questa è la seconda volta che viene condannato per un reato simile e il suo prossimo processo è stato fissato per il 29 giugno.