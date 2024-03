Rimini. Morde la mano ad un anziano per sottrargli il borsello, arrestata a Viserba una 28enne

Una 28enne marchigiana è stata arrestata nella serata di ieri dalla Polizia in relazione a un episodio avvenuto in via Marconi a Viserba. Un anziano di 90 anni stava prelevando denaro al bancomat insieme ad un parente, quando la 28enne ha notato l’auto della coppia aperta ed è entrata velocemente per rubare le chiavi dal cruscotto.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia, la giovane ha chiesto 50 euro in cambio delle chiavi, configurando così l’accusa di tentata estorsione. Di fronte al rifiuto dell’anziano, è nata una breve lotta che si è conclusa con la fuga della 28enne portando con sé il borsello del 90enne, che conteneva il suo apparecchio acustico. Per riuscire a rubarlo, la giovane ha dato un morso alla mano dell’anziano.

La 28enne è stata però fermata poco dopo da una pattuglia della Squadra Volanti di Rimini ed è stata arrestata. Oltre all’accusa di tentata estorsione, le è stata contestata anche l’accusa di rapina impropria. Attualmente difesa dall’avvocato Fabio Mennino, si trova detenuta nel carcere di Forlì in attesa della convalida dell’arresto.