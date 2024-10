Rimini. Morte Tucci: due buttafuori testimoniano contro il collega sul caso di aggressione al vigile del fuoco

Ieri, durante un’udienza in tribunale a Rimini, due buttafuori hanno confermato le accuse contro Klajdi Mjeshtri, coinvolto in un’aggressione ai danni di Giuseppe Tucci, un vigile del fuoco. Secondo le testimonianze, Mjeshtri avrebbe colpito ripetutamente Tucci, anche dopo che quest’ultimo era già a terra, all’esterno della discoteca Frontemare nel giugno 2023. Un terzo testimone, amico dell’imputato, ha fornito una versione contrastante dei fatti, sostenendo che Tucci sarebbe stato il primo ad attaccare. Questo testimone, tuttavia, è stato accusato di aver reso false dichiarazioni e potrebbe affrontare l’incriminazione per concorso in omicidio. L’udienza si è conclusa con l’aggiornamento della prossima discussione al 18 ottobre.