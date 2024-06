Rimini. Moto si scontra con un’auto, violento impatto. Centauro 50enne ferito, trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena

Questo pomeriggio, intorno alle 17.45, si è verificato un incidente stradale alla rotonda tra le vie Bassi e Pascoli a Rimini. Una Nissan Qashqai, guidata da una ragazza, stava procedendo in direzione ospedale-stazione sulla via Giovanni Maria Giuliani, quando si è scontrata con una moto Honda che stava percorrendo la via Pascoli in direzione monte-mare e che ha imboccato la stessa rotatoria.

Nel violento impatto, il centauro, un uomo di circa 50 anni, è stato sbalzato dalla sella e è caduto rovinosamente sull’asfalto. La Polizia Locale è intervenuta per regolare il traffico e l’Infortunistica sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il motociclista ferito è stato trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena dal personale del 118.