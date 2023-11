Rimini. NASCE LA SOLAR CHAMPIONS LEAGUE – LEVEL4 IL PRIMO E UNICO CAMPIONATO DELLE COMUNITÀ SOLARI

Rimini, 7 novembre 2023 – Oggi, Solar Info Community (SIC), LEVEL4, Gruppo SGR, Riviera Banca e Tecnopolo Rimini sono lieti di annunciare il lancio ufficiale della Solar Champions League LEVEL4, una competizione innovativa e avvincente che unisce la sostenibilità al divertimento. Questo campionato, il primo nel suo genere, è stato ideato per promuovere l’autoconsumo collettivo e l’energia rinnovabile tra le comunità solari locali. La Solar Champions League LEVEL4 rappresenta una nuova frontiera nel mondo delle comunità energetiche, unendo la sostenibilità alla condivisione dell’energia e al divertimento.

In questo emozionante campionato, unico al mondo, le squadre competono tra loro per ottenere i migliori risultati di autoconsumo collettivo attraverso una piattaforma tecnologica nazionale suddivisa per sezioni comunali chiamate Comunità Solari. Le famiglie partecipano come prosumer o consumer, condividendo l’energia rinnovabile tra loro e creando una rete energetica sostenibile. La Solar Champions League LEVEL4 non è solo una competizione: è un’opportunità per imparare, crescere e contribuire a un futuro più verde.

52 gare settimanali da gennaio a dicembre in cui tutti aiutano la propria squadra ad accumulare punti per vincere buoni spesa da utilizzare nei negozi del proprio territorio o per ridurre il costo della propria bolletta. Un’esperienza unica per contribuire a rendere il mondo un posto migliore, un kWh alla volta. Insieme, possiamo illuminare il futuro con energia sostenibile per scalare la classifica, vincere lo scudetto e diventare un campione solare!

Il Professore Leonardo Setti, Presidente dell’associazione Centro per le Comunità Solari e ideatore della Solar Champions League, spiega: “L’energia sostenibile è il futuro, ma deve diventare parte integrante della nostra vita quotidiana. La Solar Champions League è nata dalla ricerca scientifica nel Tecnopolo di Rimini con l’obiettivo di rendere la sostenibilità accessibile e coinvolgente per tutti. Vogliamo dimostrare che l’energia pulita può essere divertente e gratificante“.

Marinella Michelato, CEO di Solar Info Community, una start-up tecnologica dell’Università di Bologna, commenta: “La Solar Champions League è il risultato di un impegno costante nel promuovere l’energia sostenibile attraverso la nostra piattaforma tecnologica che permette di dotare le famiglie della tecnologia per poter condividere l’energia trasformando così la sostenibilità in un gioco coinvolgente e gratificante. La partecipazione delle comunità solari è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi di società benefit“.

Roberto Pozzoli, Amministratore Delegato di Omnicon, proprietaria della piattaforma tecnologica di monitoraggio e controllo LEVEL4, leader nel settore dell’efficienza energetica e Main Sponsor della Solar Champions League, afferma: “La Solar Champions League rappresenta concretamente la visione e gli obiettivi sociali, ambientali ed economici che hanno guidato Omnicon nel suo impegno per la sostenibilità. La nostra piattaforma tecnologica LEVEL4 è una soluzione unica e orientata al concetto di sostenibilità, ancor più evidente nel contesto delle comunità solari“.

Gruppo SGR, una delle principali aziende del settore energetico, è il Main Sponsor della squadra di Rimini. Il Direttore Generale Demis Diotallevi dichiara: “Questa iniziativa consente di fare la cosa giusta per l’ambiente partecipando a una sana competizione che unisce anziché dividere, stimolando comportamenti virtuosi grazie ai quali tutti vincono. Certo che la classifica settimanale funge da pungolo per alzare sempre di più l’asticella del risparmio”.

Il Dott. Simone Badioli, Presidente di Uni.Rimini (Tecnopolo), Partner Tecnologico dell’iniziativa, commenta: “Il Tecnopolo di Rimini esprime la propria soddisfazione per l’accordo raggiunto con Solar Info Community (SIC), LEVEL4, Gruppo SGR, Riviera Banca per lo svolgimento di questa ‘competizione’ tra le comunità solari locali, volta a favorire sempre più la condivisione energetica rinnovabile. Il Tecnopolo di Rimini svolgerà un ruolo di advisory tecnologica per i partener del progetto grazie alla presenza del CIRI FRAME e l’attività scientifica del Prof. Leonardo Setti”.

Andrea Montanari, di Rivierabanca, afferma: “Siamo lieti di essere partner di un progetto che promuove la diffusione delle comunità solari nella nostra città, che metta al centro lo sviluppo di una identità condivisa, improntata alla salvaguardia dell’ambiente ed alla solidarietà sociale, utilizzando un approccio scientifico ed un modello di coesistenza civile innovativo”.

La Solar Champions League LEVEL4 è aperta a tutti coloro che sul proprio territorio vogliono creare una comunità solare e gareggiare settimanalmente per ottenere i migliori risultati di autoconsumo collettivo. Oltre alla competizione, che costituisce uno stimolo o una spinta emotiva, il campionato offre un’opportunità unica per imparare, crescere e connettersi con professionisti del settore ma anche per coinvolgere le imprese, i negozi, i cittadini e l’amministrazione pubblica in un patto sociale per trasformare le proprie città in città solari più inclusive e sostenibili.

La Solar Champions League LEVEL4 rappresenta un passo avanti nella promozione dell’energia sostenibile basata su un innovativo modello economico di prossimità. L’energia pulita non deve essere solo un obiettivo, ma anche un’esperienza coinvolgente e divertente per tutti.

Per ulteriori informazioni sulla Solar Champions League LEVEL4 e per partecipare al campionato: www.comunitasolare.eu.

Gruppo SGR