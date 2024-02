Rimini. Nascondeva 2kg di cocaina nella sua Jeep, arrestato 25enne albanese

Un 25enne albanese è attualmente detenuto nel carcere di Ascoli Piceno dopo essere stato arrestato il 27 dicembre scorso a San Benedetto del Tronto con due kg di cocaina trovati nel bagagliaio della sua Jeep Renegade. Il giovane, che risiede a Rimini, aveva con sé anche 12.000 euro in contanti. È stato fermato per un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con le unità cinofile. Gli avvocati Massimiliano Orrù e Giuliano Renzi lo rappresenteranno nel processo che si terrà a Rimini. La Procura di Ascoli Piceno, responsabile della custodia cautelare in carcere del 25enne, ha trasmesso gli atti alla Procura di Rimini, che ha competenza territoriale sul caso. L’ipotesi di reato contestata è il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti.