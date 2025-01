Rimini. Nel 2024 smaltite 41 tonnellate di amianto, più del doppio rispetto all’anno precedente

Circa 41 tonnellate di amianto sono state smaltite nel 2024 grazie ai contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Comune di Rimini nell’ambito del bando pubblico per la rimozione dell’amianto. Più che raddoppiati nel 2024 i chili di amianto smaltiti rispetto all’anno precedente con 40.812 Kg di amianto contro i 17.737 chili smaltiti nel 2023.

Sono stati 29 i privati che hanno usufruito di questa iniziativa che l’Amministrazione propone ogni anno a partire dal 2010 e che per l’anno che si è appena concluso ha visto impegnato un fondo di 20 mila euro per agevolare i privati cittadini che hanno rimosso e smaltito manufatti contenenti amianto come ad esempio lastre, pannelli piani o ondulati utilizzati per la copertura di edifici, pareti divisorie non portanti, tubi per acquedotti o fognature, tegole, canne fumarie, serbatoi per contenere acqua.

Il contributo, che non è cumulabile con altre agevolazioni, copre il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, sino ad un massimo di 1.200 euro. Al bando sono stati ammessi tutti gli interventi di rimozione effettuati dal 1° gennaio 2024, realizzati avvalendosi di una ditta specializzata per la bonifica. Il contributo è stato erogato in ordine di precedenza di prenotazione, fino all’esaurimento del fondo. Hanno potuto chiedere il contributo i proprietari di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune di Rimini ed in regola con gli strumenti urbanistici vigenti e che abbiano manufatti abbandonati sul suolo di proprietà, denunciati ad una Pubblica Autorità.

Il bando sarà proposto anche per gli interventi che verranno realizzati nel 2025: verrà pubblicato come ogni anno nel mese di marzo e metterà a disposizione un fondo di 20 mila euro con le medesime modalità di erogazione del 2024.

Si ricorda inoltre che tutti i cittadini possono sempre segnalare la presenza di coperture e altri materiali contenenti amianto in cattivo stato di conservazione seguendo le modalità indicate sul sito del comune di Rimini (https://www.comune.rimini.it/servizi/segnalazioni-materiali-contenenti-amianto).

“Continua e continuerà anche nei prossimi anni l’impegno del Comune di Rimini nel favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto – commenta l’Assessora all’ambiente Anna Montini – un materiale molto pericoloso per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Ogni anno, dal 2010 ad oggi, abbiamo sostenuto i privati attraverso incentivi a fondo perduto messi a disposizione dal bando comunale e sono stati complessivamente 868 gli interventi realizzati attraverso l’avviso pubblico per 1.075.460 chilogrammi di amianto rimossi o smaltiti e circa 537,5 mila euro di contributi erogati. Ogni anno viene utilizzato tutto il fondo messo a disposizione e l’auspicio è che questa opportunità continui ad essere raccolta dalle persone interessate”.

Comune di Rimini