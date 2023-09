Rimini. Nel terzo week end di settembre torna l’edizione autunnale di Giardini d’Autore

Un omaggio alla terra, ai colori, al paesaggio e all’arte. Un ritorno nel cuore della città, dopo la splendente edizione primaverile, dell’evento tanto atteso dedicato al verde, al giardino al paesaggio e alla bellezza

Giardini d’Autore per il secondo appuntamento del 2023, in programma il 16 e 17 settembre, colorerà d’autunno il centro della città. Partendo da Castel Sismondo, cuore della manifestazione, fino ad arrivare a tutta l’area circostante: il Bosco dei Nomi, La Piazza dei Sogni, L’Arena Francesca da Rimini fino alle porte del meraviglioso giardino del PART.

Due giorni immersi tra collezioni botaniche, natura, design, arte, artigianato, sapori e frutti che la terra regala con la presenza di vivaisti provenienti da tutta Italia e dall’estero con proposte uniche per giardini e terrazzi. Tanti i laboratori e gli appuntamenti dedicati agli appassionati di verde e di giardino.

Ad inaugurare questa nuova edizione autunnale un’anteprima in programma venerdì 15 settembre alle ore 21:00 presso la Cineteca di Rimini in Via Gambalunga: la proiezione del Docufilm MATERIA VIVA promosso da Erion WEEE e Libero Produzioni per sensibilizzare la comunità sull’importanza di modificare i nostri comportamenti quotidiani per poter realizzare quella transizione ecologica di cui il nostro Pianeta ha urgentemente bisogno.

L’opera, ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Università e della Ricerca, è promossa dal Comune di Rimini in occasione di Giardini d’Autore, in collaborazione con Gruppo Hera e Anthea, presente all’evento con CAPITALE GREEN. Un progetto nato con lo scopo di valorizzare e condividere il patrimonio verde di Rimini attraverso una capillare rete di azioni che creino un dialogo con la cittadinanza e contribuiscano a costruire insieme un futuro più sostenibile, ecologico, partecipato(….)

I contenuti della manifestazione sono il risultato di un’importante e sempre crescente rete di collaborazioni che hanno come comune denominatore la diffusione della cultura del verde e del giardino, il rispetto dell’ambiente e della natura in ogni sua forma ed espressione…

Giardini d’Autore: Castel Sismondo, Piazza Malatesta e Piazza dei Sogni – RIMINI

Sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 9:30 alle 19:30

INGRESSO GIARDINI D’AUTORE:

Giornaliero: 5,00 euro – Abbonamento weekend 2 giorni: 8,00 euro – gratuito under 16.

SPECIALE CIRCUITO DELL’ARTE

Giornaliero Giardini d’Autore + Museo Fellini + Rimini Revisited – Oltre il mare di Marco Pesaresi. Mostra Fotografica Ala Isotta Castel Sismondo: 10,00 euro

Abbonamento week end Giardini d’Autore + Museo Fellini + Rimini Revisited – Oltre il mare di Marco Pesaresi. Mostra Fotografica Ala Isotta Castel Sismondo: 13,00 euro

Laboratori e attività gratuite per il pubblico di Giardini d’Autore