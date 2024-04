Rimini. Nessuna condanna per i cinque minori che violentarono a turno una 15enne nel 2021

Una ragazza minorenne costretta da un gruppo di amici a compiere atti sessuali a turno con ognuno di loro. Una triste vicenda che ha lasciato segni psicologici profondi nella 15enne. Cinque ragazzi del Riminese imputati, tutti minorenni, hanno chiesto la messa alla prova come misura alternativa alla condanna. Tre di loro si sono dichiarati pentiti e hanno chiesto perdono alla vittima, mentre gli altri due compariranno in tribunale a giugno. La violenza di gruppo risale al giugno del 2021 ed è stata confermata dalle indagini e dalle prove raccolte. Le difese degli imputati cercano di fare distinguo tra le varie posizioni, mentre il pm è convinto della colpevolezza di tutti. La legge sui minori non prevede la possibilità di costituirsi parte civile e quindi non ci sarà risarcimento per la vittima.