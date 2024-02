Il titolare di una trattoria a Rimini si rifiuta di servire alcolici a un autista di autobus in conformità con la convenzione aziendale. L’autista inizia a lasciare recensioni diffamatorie sul locale, che vengono scoperte essere di sua mano. Dopo due anni, l’uomo è condannato per diffamazione a una multa di 6.000 euro. Il ristoratore ha dichiarato di aver agito per principio, non per denaro, e che sebbene accetti le critiche, queste devono essere rispettose e veritiere.