Rimini. Notte riminese con famiglia e amici al Nettuno per l’ex portierone della Juventus e della Nazionale dopo la presentazione del libro ‘L’arte di parare’ alle Befane

Dopo il bagno di folla, di autografi e di selfie alle Befane Shopping Centre per la presentazione del suo libro autobiografico ‘L’arte di parare’ (Rizzoli Editore), sabato sera riminese in compagnia della famiglia e degli amici per Stefano Tacconi.

L’ex portierone della Juventus e della Nazionale Azzurra, ha scelto il Nettuno di Piazzale Kennedy per godersi qualche ora di relax e, accolto da Massimo Vendemini (cui ha donato la storica maglia numero 1 bianconera degli anni 80), si è intrattenuto con la moglie Laura Speranza, il figlio Andrea e gli amici Mario Fucili e Paolo Paoloni dimostrando ancora una volta grande disponibilità nel farsi immortalare con i fan. Per poi pernottare all’Hotel Amsterdam del gruppo Cimino Hotel.