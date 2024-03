Rimini. NTS Informatica Basket Rimini – Polisp. Nordest Castelvecchio 35-60

Il tabellino:

NTS INFORMATICA BASKET RIMINI: Loperfido 10, Acquarelli 4, Raik 7, Martinini 2, Storoni 6, Rossi, Ladson 6. All. Loperfido.

POLISP. NORDEST CASTELVECCHIO: Ambrosetti 23, Tomasinsig 13, Del Ben 10, Fiorino 4, Braida 6, Art 2, Feltrin 2. All. Fagone.

ARBITRI: Caputo e Viglianisi.

PARZIALI: 14-10, 21-27 (7-17), 29-44 (8-17), 35-60 (6-16).

Ci aspettavamo di incontrare una squadra molto forte che ha ancora tanto da chiedere al campionato invece, per almeno 20 minuti, si è vista una buona e vivace NTS Informatica Basket Rimini che è partita alla grande macinando gioco concreto tanto da trovarsi in vantaggio 8-0 alle prime battute e chiudere il quarto 14-10.

Gli isontini che erano partiti spavaldi si sono spaventati ed hanno stretto i ranghi nel secondo quarto facendo valere fisico e qualità. Rimini però ha tenuto, segnando meno, ma dando segnali positivi per poter restare in partita, ma il quarto ha preso una direzione diversa e si è chiuso con Rimini sotto 21-27.

Dopo l’intervallo lungo la Pol. Nordest Castelvecchio non può corre rischi e preme sull’acceleratore forzando sia in difesa che in attacco costringendo Rimini più volte nella sua metà campo, sfrutta al meglio le maggiori capacità offensive e il 29-44 al 30° e una sentenza passata in giudicato.

L’ultimo quarto replica il precedente con la Pol. Nordest che controlla agevolmente a tutto campo badando bene di non distrarsi e tenere bene la bussola indirizzata alla vittoria. NTS Informatica Basket Rimini che ha giocato a viso aperto spendendo tutte le energie possibili senza soggezione alza bandiera bianca e si chiude 35-60.

Ora auguriamo Buona Pasqua a tutti e poi non resta che preparare l’ultima uscita di domenica 7 aprile, ancora in casa, per salutare tutti e preparare la prossima stagione.

NTS Informatica Basket Rimini