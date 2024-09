Rimini. Nuova pavimentazione nei camminamenti del quartiere V° PEEP

In questi giorni è stato approvato dalla Giunta comunale il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all’intervento denominato “Messa in Sicurezza della Circolazione dei Mezzi di Soccorso e Riqualificazione dei Camminamenti Sopraelevati nel V^ PEEP Anno 2024”.

La manutenzione, a carico dell’Amministrazione Comunale, si è resa necessaria a seguito di alcune verifiche fatte dai tecnici del Comune, insieme alla Società Anthea, per garantire il mantenimento delle condizioni di rispetto della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione.

Con questa progettazione in particolare si intende realizzare la manutenzione straordinaria relativa al rifacimento delle pavimentazioni, dei camminamenti sopraelevati e delle rampe di accesso a uso pubblico dei fabbricati facenti parte del V PEEP, tra cui alcuni tratti localizzati dei camminamenti presenti in via Dell’Abete, via Acquario/via Panzini e via Della Fiera.

L’intervento, che comporta una spesa complessiva di 200 mila euro, vedrà conclusa la fase progettuale entro il mese di ottobre e l’affidamento all’impresa esecutrice entro dicembre 2024.

I lavori saranno eseguiti nei primi mesi del 2025.

Comune di Rimini