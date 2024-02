Rimini. Nuova rotatoria tra via Verenin Grazia e Statale 16

Ha preso avvio la seconda fase del cantiere della nuova rotatoria tra via Verenin Grazia e Statale 16 con l’inizio delle opere strutturali necessarie alla costruzione del sottopasso ciclopedonale per migliorare i collegamenti mare-monte.

Dopo l’apertura della nuova rotatoria tra via Verenin Grazia e Statale 16, che dall’inizio del mese di febbraio è già percorribile dai veicoli in ogni direzione, compresa la svolta verso mare, lungo la via Verenin Grazia e dopo l’apertura anche della strada lato monte per accedere alla via Popilia, sono iniziate le operazioni per la realizzazione dei diaframmi, opere propedeutiche alla costruzione del sottopasso ciclopedonale che collegherà la pista esistente di via Verenin Grazia e la via comunale Del Rivo in modo da connettere l’abitato presente a monte della Statale con la parte a mare.

Un progetto pensato per ricucire il tessuto urbano che comporta un’altra fase di lavori, per la quale si prevede che la circolazione non subirà interruzioni, ma solo leggere deviazioni del traffico.

Il progetto della nuova rotatoria, in un’intersezione stradale che era regolata da uno svincolo a raso a tre rami, ha lo scopo principale di snellire, fluidificare e mettere in sicurezza l’intersezione. Ma l’intervento in realtà innesca anche altri tipi di benefici. Nella zona infatti è presente un abitato a monte della statale, i cui residenti finora accedevano unicamente alla SS16 con una strada privata. Questo accesso è stato messo in sicurezza con la realizzazione di una nuova strada, innestata alla rotatoria proprio a servizio di quei residenti.

Inoltre, l’inserimento di un elemento di ricucitura urbana, come la realizzazione del sottopasso ciclopedonale che collegherà la pista esistente della via Verenin Grazia e la via comunale Del Rivo, consente e incentiva l’uso della mobilità alternativa favorendo nel contempo un miglioramento ambientale generale.

L’opera assume un peso strategico importante per la viabilità della zona di Rimini Nord e rientra nel “Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) Infrastrutture 2014-2020 – Messa in sicurezza SS16 in corrispondenza dell’attraversamento del centro abitato di Rimini”. La via Verenin infatti è l’unica arteria di collegamento al mare che sovrappassa la rete ferroviaria Rimini-Ravenna.

Comune di Rimini