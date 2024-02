Rimini. Nuove condotte fognarie a Viserba in via Curiel

Per consentire l’esecuzione di alcuni lavori legati alla realizzazione di una nuova condotta fognaria, a partire dal prossimo venerdì – 23 febbraio – è prevista la chiusura della via Curiel.

In particolare il cantiere, che si svilupperà nella via davanti alla stazione ferroviaria di Viserba, riguarda alcuni lavori di scavo necessari alla ricostruzione della fognatura bianca e gli allacci ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Il cantiere si estenderà sulla via Curiel, a partire dall’intersezione con la via Pinzi, fino alla via Morri e, nella sua fase di avanzamento (da nord verso sud) comporterà la chiusura totale della via, a partire da venerdì 23 febbraio, fino al 27 di aprile.

A seconda dello stato di avanzamento dei lavori, la chiusura riguarderà anche il tratto lato mare della via Morri, che resterà chiuso a partire dall’intersezione con la via Pironi fino alla via Curiel.

Dal divieto di transito sono esclusi i residenti, i mezzi di soccorso, i mezzi di polizia, i veicoli diretti al di fuori dell’area oggetto di accantieramento, i veicoli diretti ai passi carrai oppure alle aree parcheggio e i veicoli degli operatori del mercato ambulante diretti nell’area parcheggio Zavattini nel giorno di svolgimento dello stesso.

Le limitazioni non prevedono modifiche ai sensi di marcia delle vie limitrofe che consentiranno tutti i percorsi alternativi. Per coloro che procedono in via Curiel, con direzione nord-sud sarà infatti istituita una svolta a destra all’incrocio con la via Pinzi. Per chi invece deve procedere con direzione da sud a nord, l’interruzione della circolazione partirà dalla via Morri all’altezza della via Pironi, dove si potrà svoltare a sinistra e procedere verso nord.

Lo sbocco (lato mare) della via Vandi sulla via Curiel resterà percorribile fino quando le fasi di cantierizzazione lo consentiranno, successivamente resterà anch’essa chiusa, dall’incrocio con via Pironi, ad esclusione dei residenti.

Le modifiche alla circolazione sulla via Curiel riguardano anche il trasporto pubblico e lo scuolabus, quest’ultimo però potrà continuare a percorrere il tratto di via Morri interessato dalla chiusura, per raggiungere la scuola.

Comune di Rimini